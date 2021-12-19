義大利擬祭出防疫新規 避免假期確診人數激增

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（中央社羅馬19日綜合外電報導）高傳染力的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株引發擔憂之際，義大利媒體今天報導，義大利政府正考慮實施新的防疫措施，以避免假期染疫人數激增。

據義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，本月23日，總理德拉吉（Mario Draghi）召開內閣會議後，可能宣布新規定，要求已接種疫苗者進入人潮擁擠場所前，須出示病毒篩檢陰性證明，包括舞廳、體育館。

進入電影院、劇院也可能需要提供篩檢陰性證明；且在戶外也要戴口罩。

根據現行規定，已接種疫苗或曾染疫痊癒者皆可自由進入室內場所，包含酒吧、餐廳、博物館、電影院、夜店，或觀賞體育賽事。

義國政府科學顧問羅卡特利（Franco Locatelli）表示，「部分新規，例如室外也必須佩戴口罩，可能很快就會實施。」

晚郵報還指出，目前針對醫護人員、學校教職員、軍警人員的疫苗接種強制令，可能於明年1月擴大至全體勞工。

早在去年初，義大利就成為首個遭到COVID-19疫情襲擊的西方國家。近幾週來該國的染疫與病故人數再度上升，但確診人數仍遠低於英國、德國等其他歐洲國家。

本週稍早，羅馬當局下令將COVID-19緊急狀態延長至明年3月31日，並規定所有來自歐盟的旅客須在出發前進行篩檢。（譯者：施施/核稿：陳政一）1101219