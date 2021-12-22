保證利率鼓勵里拉定存 艾爾段新措施料推升公債

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何宏儒安卡拉21日專電）土耳其總統艾爾段推出保證利率的投資工具，鼓勵進行里拉定存，至少目前已成功地為貨幣止血。因其間匯損將由國庫買單，經濟學家普遍批評此舉將會增加公共債務。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）堅持土耳其必須採行低利率政策，央行自9月起4度降息共5個百分點，使得實質利率降至14%，遠低於通膨率，投資人因而大舉抛售里拉。

眼看里拉匯價今年貶逾60%且迭創新低，艾爾段昨天推出以外匯匯率計價的新里拉投資工具：倘若投資人將外幣換成里拉存入定存帳戶，政府保證存款利率至少是外匯變動率，若該變動率小於官方公告存款利率，則以較高的存款利率計價。

國庫暨財政部長內巴蒂（Nureddin Nebati）在聲明中指出，投資人可以選擇3、6、9、12個月期定存，若提前解約，將以較低的外匯變動率計價。

新措施至少目前看來已經為里拉匯價「止血」，成功地消減外匯需求，投資人轉為大舉買進里拉。

在艾爾段昨晚公布措施前，里拉兌美元匯價貶到1美元兌18.3633里拉的歷史低價；後來大幅升值，今天匯價介於1美元兌11.099里拉至14.3729里拉間。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，社群媒體上有人將此一新工具稱為「土耳其元」（Turk Dolar），當前麻煩似乎暫時化解。

土耳其銀行公會（Turkish Banks Association）指出，儘管艾爾段昨晚公布措施時巿場已經停止交易，仍出現逾10億美元外匯抛售潮。

然而，因里拉存款利率與外匯變動率之間的差額將由國庫買單，經濟學家普遍批評此舉將會增加公共債務。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

倫敦的藍灣資產管理公司（Bluebay Asset Management）資深策略分析師艾希（Timothy Ash）指出：「事實上，這只會助長美元化。因為存款要不以外匯為基礎，要不現在與外匯連結。而且帳單由國庫買單。可以說，美元化已經從私部門轉向公部門。」

「里拉一夕反彈，先於盤中跌11%，艾爾段總統宣布保護里拉存款免受貨幣貶值衝擊的新措施後，收盤時又漲逾20%。」紐約外匯經紀商安達（OANDA）的資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）說：「這些新措施如何施行，尤其短時間內，讓我百思不得其解。」（編輯：陳政一）101222