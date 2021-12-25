日本小學泳池注水忘了關 水費爆增誰負責惹議

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本一所小學因泳池注水約一週忘了關水，造成當月水費較往年爆增逾270萬日圓，政府要求校長等3人負擔半數費用，引發網友熱議，且多數意見不認同這項決定。

日本讀賣新聞報導，高知市立初月小學今年7月發生泳池注水一週忘了關水的疏失，造成當月水費較往年同期爆增超過270萬日圓（約新台幣65萬元）。

高知市政府日前決定，要求負有過失責任的校長、教頭（輔佐校長及代理校長工作的職務）及負責注水的教師共3人，須負擔約半額的132萬日圓水費。

高知市教育委員會表示，他們參考其他地方發生類似事件或法院判例等，決定了上述要求金額及過失比例，校長與教頭在過失比例各占2.5成，負責注水的教師占5成。

至於防止類似事件再度發生的對策，高知市教育委員會要求各校不再只由一人負責注水，而是在教職員辦公室貼上「泳池注水中」等方式，由大家共同來確認。

但對高知市政府要求3人負擔半數水費的作法，日本網友大多不表同意。

有網友說，雖然發生疏失是問題，但讓個人負起責任更是問題；有網友認為，工作疏失衍生的損害，卻要個人來承擔，這感覺很奇怪，如果要個人來賠償的話，這份工作誰都不想做。

網友質疑，這很明顯是人力不足，公共設施的管理也是一名教師的工作嗎？雖說疏失確實造成損害，但難道一般企業也能因為事業失敗與損害來要求員工負責嗎？

有網友說，明明不是故意，卻被要求數十萬日圓的賠償，這也做得太過頭了；有網友說，教師工時長又要承受家長抱怨，是很辛苦的工作，加上薪資待遇也不好，只有責任不斷增加，更是形成惡性循環。

也有網友質疑，為什麼不在泳池裝設自動停止注水的裝置，「如果有130萬日圓的話，可以安裝很棒的自動停止注水裝置了」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1101225