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澳洲新南威爾斯州單日確診6394人 再創新高

2021/12/26 16:57
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（中央社雪梨26日綜合外電報導）澳洲人口第一大州新南威爾斯州今天通報新增6394例確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），創下新高，住院人數急遽增加，數千人在確診或接觸確診者後在家隔離。

新南威爾斯州（New South Wales）今天新增確診人數又超過昨天的6288例。新南威爾斯州過去兩週染疫人數激增，但住院人數增加速度不及新增確診病例數。

在澳洲某些州，超過70%的確診病例感染COVID-19的Omicron變異株，但新南威爾斯州一般不會進行基因定序來確定究竟屬於哪一種變種病毒。儘管如此，新南威爾斯州衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）今天表示，Omicron已廣泛傳播。

哈扎德說：「我們預估幾乎新南威爾斯州每個人都會在某個時候感染Omicron，如果我們都將感染Omicron，最好的因應方式就是完整接種疫苗，包括我們的追加劑。」

衛生官員通報，新南威爾斯州染疫住院的病例有458起，比前一天的388例大幅增加，其中有52人在加護病房救治。

澳洲人口次多的維多利亞州今天通報新增1608例確診，並有2人死亡，共有374人住院治療，包括77人入住加護病房。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1101226

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