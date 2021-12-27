澳洲通報Omicron首起死亡病例 重啟部分防疫規範

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（中央社雪梨27日綜合外電報導）澳洲今天通報Omicron變異株首起死亡個案。Omicron導致澳洲COVID-19新增病例再創高峰，當局並沒有祭出新限制措施，但部分地區恢復掃QR codes、室內戴口罩等的命令。

路透社報導，澳洲首起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron死亡個案是一名80歲男性，有慢性病史；澳洲廣播公司（ABC）則稱，這名患者打了兩劑的COVID-19疫苗。

專家表示Omicron的傳染力似乎較強，但致命性低於其他幾種變異株。Omicron入侵澳洲時，當地剛開放境內各州邊界管制，並允許海外公民不用隔離即可返國，未料如今確診病例又衝上疫情爆發以來的最高峰。

有關當局並未對這名Omicron死亡個案多做說明，僅稱患者是在養老院染疫，在雪梨一家醫院病逝。

根據政府釋出的影片，新南威爾斯州衛生單位的流行病學家賽爾韋（Christine Selvey）說：「這是新南威爾斯州第一個已知的Omicron死亡病例。」

這名死亡個案，是澳洲前1天記錄到的6起COVID死亡病例之一。而當天的6個死亡病例都發生在新南威爾斯州和維多利亞州，這兩州的居民占了澳洲2500萬總人口的一半以上。

新南威爾斯州、維多利亞州、昆士蘭州今天共通報9107個新增病例，似把澳洲疫情推向另一個高峰。澳洲其他5州和領地尚未通報新增確診病例數。

昆士蘭州州長帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）表示，當地有784個新增病例，4人住院，她說：「儘管我們看到確診數上升…但我們並沒有觀察到對我們醫療體系造成影響。」

面對激增的確診病例，澳洲當局目前仍力抗再度祭出封城措施，但恢復部分防疫限制。新南威爾斯州今天再次強制民眾進公共場所時掃描QR codes，許多州也恢復室內公共場所戴口罩的強制令。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1101227