更多編輯台推薦新聞：
日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

12月消費信心跌 民眾對物價憂慮升溫創逾12年紀錄
產經

12月消費信心跌 民眾對物價憂慮升溫創逾12年紀錄

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

Omicron來襲 耶誕交通大亂各國加緊防疫管制

2021/12/27 21:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約27日綜合外電報導）全球數千航班取消加上Omicron變異株確診病例飆升，促使今天假日旅行煩惱和安全擔憂加劇。與此同時，人們正結束受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起衝擊的耶誕節慶祝。

本週末24日至26日是今年中最繁忙的旅行時節之一，但已有約8300個航班取消，數萬航班誤點，多家航空公司坦言Omicron確診激增造成人手不足。

航班追蹤網站FlightAware指出，航班的影響波及全球，衝擊將持續到工作週，今天取消超過2000個航班，28日有逾700個航班取消。

高傳染性的Omicron變異株已在全球導致新病例激增，多國恢復封鎖，郵輪返回港口時帶著受感染的乘客。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預定今天與政府官員會面，討論在新增確診人數連3天創新高後，打擊Omicron的新措施。

為了在明年2月北京冬奧前控制疫情，中國堅持「清零政策」，包括嚴格邊境限制、長時間隔離和針對性封鎖，但仍有零星的疫情爆發。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1101227

延伸閱讀
日本Omicron持續擴散 東京現首例社區傳播Omicron攪局 主辦2022澳網比今年難10倍耶誕節將近Omicron來襲 如何防疫讓各國費思量
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族