Omicron來襲 耶誕交通大亂各國加緊防疫管制
2021/12/27 21:10
（中央社紐約27日綜合外電報導）全球數千航班取消加上Omicron變異株確診病例飆升，促使今天假日旅行煩惱和安全擔憂加劇。與此同時，人們正結束受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起衝擊的耶誕節慶祝。
本週末24日至26日是今年中最繁忙的旅行時節之一，但已有約8300個航班取消，數萬航班誤點，多家航空公司坦言Omicron確診激增造成人手不足。
航班追蹤網站FlightAware指出，航班的影響波及全球，衝擊將持續到工作週，今天取消超過2000個航班，28日有逾700個航班取消。
高傳染性的Omicron變異株已在全球導致新病例激增，多國恢復封鎖，郵輪返回港口時帶著受感染的乘客。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預定今天與政府官員會面，討論在新增確診人數連3天創新高後，打擊Omicron的新措施。
為了在明年2月北京冬奧前控制疫情，中國堅持「清零政策」，包括嚴格邊境限制、長時間隔離和針對性封鎖，但仍有零星的疫情爆發。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1101227
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