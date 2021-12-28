印度斷德雷莎修女組織海外捐款 遭批打壓基督徒

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（中央社加爾各答27日綜合外電報導）印度採取行動，截斷國外資金挹注已故德雷莎修女（Mother Teresa）所創立的基金會。批評者說，這是印度教民族主義政府干擾基督徒又一事證。

天主教德雷莎修女一生多半時間都奉獻給印度東部城市加爾各答（Kolkata）的貧困民眾，她在1950年創辦仁愛傳教修女會（Missionaries of Charity），1979年獲諾貝爾和平獎，2016年封聖。

仁愛傳教修女會目前在印度各地經營庇護住所，根據「印度人報」（The Hindu）報導，2020-21會計年度，海外挹注仁愛傳教修女會的資金約有7億5000萬美元（約新台幣207億元）。

印度內政部今天發布聲明表示，仁愛傳教修女會接受海外匯款的許可證換發，在25日遭到「拒絕」。而當天正是耶誕節。

印度內政部說，在發現仁愛傳教修女會接受「不良注資」後，依據「國外捐款管理法」（Foreign Contribution Regulation Act），認定該機構「未符合（接受海外捐款）資格條件」。但聲明中並未提供進一步細節。

加爾各答總教區副主教葛梅斯（Dominic Gomes）表示，這項宣布「對最窮困的人而言，是件殘忍的耶誕禮物」。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1101228