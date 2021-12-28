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飼主繁殖失控 美動物組織耶誕假期收836隻鸚鵡

2021/12/28 17:19（12/28 20:10 更新）
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美國一家動物收容所在耶誕週末假期收了836隻長尾小鸚鵡，牠們本來全被關在同一個房間，所處的情況非常不健康。（圖取自facebook.com/DetroitAnimalWelfareGroup）
美國一家動物收容所在耶誕週末假期收了836隻長尾小鸚鵡，牠們本來全被關在同一個房間，所處的情況非常不健康。（圖取自facebook.com/DetroitAnimalWelfareGroup）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國一家動物收容所在耶誕週末假期收了836隻長尾小鸚鵡，令所方「震驚」不已。這群鸚鵡本來全被飼主關在同一個房間，由飼主的兒子分兩批送到收容所。

法新社報導，位於密西根州的「底特律動物福利組織」（Detroit Animal Welfare Group）在臉書（Facebook）貼文寫道，他們收到沒料到的「耶誕禮物」，並指這些鳥兒本來所處的情況非常不健康。

底特律動物福利組織說，第一批共497隻鳥23日被塞在7個籠子裡送抵收容所，26日飼主的兒子又帶了339隻鳥兒前來。

底特律動物福利組織在臉書寫道，「飼主不負責任的行為令人火大」，鳥兒們「快被彼此悶死，需要立即協助」，「我們很震驚，但沒辦法拒收」。

在與其他在地機構通力合作下，底特律動物福利組織替這群鸚鵡找到臨時居所。他們說：「真是動員一整個村莊，才幫助得了這些動物。」

飼主的兒子告訴底特律動物福利組織負責人勒本蒂（Kelly LeBonty），他認為父親本來只打算繁殖一些小鳥，結果情況失控，現在每月得花1200美元（約新台幣3萬3000元）來養所有的鳥。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1101228

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