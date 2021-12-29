阿巴斯再會以色列防長 共商安全與民事問題

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（中央社耶路撒冷29日綜合外電報導）巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）昨天在罕見的以色列之行中會晤以國國防部長甘茨（Benny Gantz），以色列國防官員表示，雙方就安全與民事問題進行會談。

以國國防部在聲明中表示，甘茨對阿巴斯說，他打算「繼續促進相關行動，以強化彼此對經濟和民事問題的信心，正如雙方在上一次會談時所達成的共識」。

聲明還說，「兩人在會中討論了安全與民事問題」。以色列媒體報導，會談地點在甘茨位於以色列中部、特拉維夫近郊羅希海英（Rosh Haayin）的寓所。

甘茨發推文說：「我今晚會見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。我們就落實經濟與民事問題進行了討論，同時強調深化安全協調與防止恐怖和暴力行為的重要性，這對以色列人和巴勒斯坦人的福祉至關重要。」

甘茨8月底在約旦河西岸（West Bank）拜會巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，這是雙方多年來首度展開這類層級的官方會談。

但在這些會談之後，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）表示，以巴之間沒有正在進行的和平進程，「未來也不會有」。

巴勒斯坦民政部長謝赫（Hussein al-Sheikh）今天發推文說：「阿巴斯與甘茨會面，兩人的會談攸關創造政治視野、從而根據國際決議尋求政治解決方案的重要性。」

兩人還討論了「以色列屯墾者引發當地巴勒斯坦人抗議所導致的緊張情勢，以及諸多安全、經濟與人道主義問題」。

以色列在野的聯合黨（Likud）譴責與巴勒斯坦舉行的最新會談，稱「對以色列安全構成危險的讓步只是時間問題」。

聯合黨在聲明中還說：「以巴政府已將巴勒斯坦人和阿巴斯重新列入議程當中…這對以色列來說很危險。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1101229