新加坡首個貓熊寶寶取名「叻叻」 30日亮相

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（中央社記者侯姿瑩新加坡29日專電）新加坡河川生態園的大貓熊「凱凱」、「嘉嘉」日前升格當爸媽，迎來首個寶寶。這是首個在星國出生的大貓熊寶寶，今天公布取名「叻叻」，明天起將正式亮相，與民眾相見歡。

13歲的「凱凱」與12歲的「嘉嘉」於2012年9月來到新加坡，歷時7年多的努力，終於在今年七夕情人節升格當爸媽，迎來首個寶寶。

「嘉嘉」於8月14日產下一隻雄性大貓熊寶寶，名字今天正式公布。綜合星媒報導，萬態保育集團日前公布5個入圍的名字，包括宏宏、叻叻、新樂和新緣等，由民眾票選，最後「叻叻」勝出，獲得最高票。

「叻」源自石叻坡，是新加坡的舊稱，也與「樂」同音，有「快樂」的含義。

4個多月大的「叻叻」重約9.5公斤，身長79公分左右，已慢慢長出乳牙，也開始啃咬竹子及竹葉；目前和「嘉嘉」住在河川生態園未對外開放的區域。

大貓熊寶寶名字揭曉後，萬態保育集團在臉書發文表示，「叻叻」正準備與民眾見面，自明天起，每天開放2個時段讓民眾一窺「叻叻」的模樣，每次亮相時間約20至30分鐘。

新加坡副總理王瑞杰與中國國務院副總理韓正今天在新中雙邊合作聯合委員會線上會議上，一同揭曉大貓熊寶寶的名字。

2009年，時任中國國家主席胡錦濤訪問新加坡時表示，為慶祝中國及新加坡建交20週年，中國將出借一對貓熊給星國。

「凱凱」、「嘉嘉」於2012年抵達新加坡，租借期為10年。當地媒體報導，萬態保育集團正與中方討論，盼讓這對貓熊在新加坡停留更久，再拚第2胎。（編輯：馮昭）1101229