62年前護衛達賴喇嘛逃離西藏 僅存印度士兵辭世

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（中央社印度達蘭薩拉31日綜合外電報導）1959年護衛西藏精神領袖達賴喇嘛逃離西藏的一小群印度士兵當中，唯一仍在世的士兵達斯所屬軍團今天表示，達斯已於27日辭世，享壽85歲。

現年86歲的達賴喇嘛（Dalai Lama）年輕時便逃抵印度。他當年在7名印度士兵護送下，假扮成士兵躲避中國部隊偵查，經歷13天跋涉翻越喜馬拉雅山脈，於1959年3月31日抵達印度東北部阿魯納查省（Arunachal Pradesh）。

法新社報導，當年22歲的達斯（Naren Chandra Das），才剛在印度歷史最悠久準軍事部隊阿薩姆步槍隊（Assam Rifles）完成訓練。他日前在印度東北部阿薩姆省（Assam）的住家離世。

已退役的達斯去年接受印度媒體訪問時，描述他和其他士兵如何徒步陪同騎在馬上的達賴喇嘛翻越崎嶇山路。他回憶道，他們在護衛達賴喇嘛抵達安全地點途中，不准和達賴交談。

否認尋求西藏獨立的達賴喇嘛，其後一直流亡居住在印度北部。

達賴喇嘛和達斯在2017年有一場感人的重逢，這是兩人相隔近60年後首度見面。當時達賴對達斯說：「我看著你的臉，現在意識到自己一定也非常老了。」

隔年達斯獲邀前往達蘭薩拉（Dharamsala）。達賴喇嘛在印度政府准許下，於當地成立西藏流亡政府。

關於這段行程，達斯去年透露：「我和家人一同前往。他（達賴喇嘛）在那裡擁抱我。他還給了我一個紀念物。我永遠不會忘記那場會面。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1101231