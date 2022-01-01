更多編輯台推薦新聞：
房貸族注意 央行2022年擬升息民眾該知道的5件事
產經

房貸族注意 央行2022年擬升息民眾該知道的5件事

影片／太平山迎新年日出 3000遊客幸運目睹首道曙光
生活

影片／太平山迎新年日出 3000遊客幸運目睹首道曙光

恐龍後最大滅絕 10年內恐有超過百萬物種消失
國際

恐龍後最大滅絕 10年內恐有超過百萬物種消失

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

東京連兩天逾70例 沖繩美軍增235例創單日新高

2022/1/1 18:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京1日綜合外電報導）日本境內主要城市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有逐漸升溫跡象，東京都連續兩天單日新增逾70例，沖繩縣單日新增52例，駐沖繩美軍基地更以235例創單日新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增79例COVID-19確診病例，較上週六增加41例，也是連續15天單日新增多於上週同日。

東京都繼昨天新增78例確診病例後，連續兩天單日新增超過70例；今天新增的79例中，有29人完成接種兩劑疫苗，完全沒接種疫苗有28人。

沖繩縣政府表示，駐沖繩美軍基地今天新增235例確診，創美軍基地單日新高紀錄；沖繩縣內今天新增52例確診病例。

日本電視台報導，沖繩縣今天還新增24例Omicron變異株確診病例，另有58例疑似感染Omicron變異株病例正接受基因定序。

大阪府新增70例確診，較上週六增加約50例，至今累計確診20萬3860例。

千葉縣政府表示，轄內今天新增兩例Omicron變異株確診病例，兩人都沒有海外旅遊史，研判可能發生縣內首例社區傳播。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110101

延伸閱讀
日本東京新增196例確診 創2021年週六新低東京疫情續趨緩 單日新增睽違3個月低於300例東京疫情續降溫 時隔約兩個半月低於400例
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族