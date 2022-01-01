東京連兩天逾70例 沖繩美軍增235例創單日新高

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本境內主要城市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有逐漸升溫跡象，東京都連續兩天單日新增逾70例，沖繩縣單日新增52例，駐沖繩美軍基地更以235例創單日新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增79例COVID-19確診病例，較上週六增加41例，也是連續15天單日新增多於上週同日。

東京都繼昨天新增78例確診病例後，連續兩天單日新增超過70例；今天新增的79例中，有29人完成接種兩劑疫苗，完全沒接種疫苗有28人。

沖繩縣政府表示，駐沖繩美軍基地今天新增235例確診，創美軍基地單日新高紀錄；沖繩縣內今天新增52例確診病例。

日本電視台報導，沖繩縣今天還新增24例Omicron變異株確診病例，另有58例疑似感染Omicron變異株病例正接受基因定序。

大阪府新增70例確診，較上週六增加約50例，至今累計確診20萬3860例。

千葉縣政府表示，轄內今天新增兩例Omicron變異株確診病例，兩人都沒有海外旅遊史，研判可能發生縣內首例社區傳播。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110101