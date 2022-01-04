研究：染疫康復抗體濃度升 恐錯誤攻擊自身器官

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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）新研究發現，感染SARS-CoV-2病毒引起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的患者在康復數個月後，即使不到重症程度，體內抗體濃度仍升高，可能錯誤攻擊自身器官和組織。

路透社報導，在疫苗問世前確診COVID-19並康復的177名醫護人員身上，都具有持久性自體抗體，包括會導致關節、皮膚和神經系統慢性發炎和損傷的抗體。

洛杉磯西達斯西奈施密特心臟研究所（Cedars-Sinai Smidt Heart Institute）專家鄭蘇珊（Susan Cheng，音譯）說：「我們一般不會預期在這些個體身上看到如此多樣化的自體抗體濃度上升，或在完全臨床康復後的6個月內保持上升的情況。」

研究人員在發表於「轉譯醫學期刊」（Journal of Translational Medicine）的研究中說，男性和女性自體抗體濃度上升的模式各不相同。

鄭蘇珊說：「我們還不知道過了6個月後，抗體濃度保持上升和/或引發任何重要臨床症狀的情況將持續多久。監控相關個體未來發展必不可免。」

她的團隊正在調查自體抗體濃度升高是否與COVID長期患者持續存在的症狀有關，並計劃針對新變異病毒株感染者的自體抗體濃度進行研究。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110104