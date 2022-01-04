沖繩縣單日爆增225例 駐當地美軍新增164例

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本沖繩縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速升溫，今天爆增225例確診病例，時隔約3個半月單日新增再逾200例；駐沖繩美軍相關人士今天也大幅新增164例。

另外，根據日本讀賣新聞自行統計，日本全境包含機場檢疫累計已逾千例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株確診病例。日本首例Omicron變異株確診病例，是在2021年11月30日在機場檢疫時確認。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣政府表示，今天新增225例COVID-19確診病例，是繼2021年9月16日以來，單日新增再逾200例。

沖繩縣昨天新增130例確診病例，是逾3個月單日新增再逾百例，讓沖繩縣政府今天舉行防疫對策本部會議因應對策。沖繩縣政府相關人士說，會中已決定將防疫警戒等級提升到第2級的「感染流行期」。

沖繩縣截至3日止已累計88例Omicron變異株確診病例，另有107例疑似感染Omicron變異株，研判縣內病毒株正快速由Delta置換成Omicron。

朝日新聞報導，駐沖繩美軍相關人士今天新增164例。

山口縣岩國市的美軍岩國基地今天宣布，基地相關人士新增47例COVID-19確診病例；岩國市政府表示，岩國基地至今累計病例數489例。

東京都在日本新年假期確診病例也增加，3日新增確診病例逾百例，且疑似Omicron變異株社區傳播的案例增加，讓東京都政府呼籲民眾再度徹底做好防疫對策。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110104