特斯拉開設新疆展廳 招致人權團體批評

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（中央社上海4日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）宣布在中國新疆開設新展廳，招致美國人權和業界團體批評。特斯拉是因新疆人權議題，引發爭議的最新一家外國企業。

新疆近年來成為西方政府和中國之間的明顯衝突點，聯合國專家和人權團體估計有超過100萬人，主要是維吾爾人及其他穆斯林少數民族，被關押在新疆集中營內。

中國否認新疆有強迫勞動或任何其他虐待行為，並表示那些營區提供職業訓練，企業應該尊重當地的政策。

特斯拉去年12月31日在微博官方帳號宣布，新展廳設在新疆首府烏魯木齊。特斯拉在文中表示：「2021年的最後一天我們在新疆相遇。2022年讓我們一起開啟新疆純電之旅！」

美國最大的穆斯林維權組織美國-伊斯蘭關係協會（CAIR）今天批評此舉，指控特斯拉「支持種族滅絕」。

美國認為中國對待新疆維吾爾人和其他穆斯林的作為，構成種族滅絕，有鑑於此，美國和其他一些國家計劃對2月舉行的北京冬季奧運進行外交抵制。

美國-伊斯蘭關係協會在推特官方帳號表示：「馬斯克（Elon Musk）必須關閉特斯拉的新疆展廳。」

美國製造業聯盟（AAM）和美國共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）也都對特斯拉在新疆開設展廳表示不滿。

特斯拉沒有立即回應記者的置評要求。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110104