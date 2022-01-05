德國財長：即使Omicron病例激增 也不恢復封鎖

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（中央社柏林5日綜合外電報導）德國財政部長林德納今天受訪表示，即使COVID-19變異株Omicron造成病例數大增，德國政府也不希望再次實施封鎖；衛生部長勞德巴赫則主張，加強限制社交接觸並擴大施打疫苗追加劑。

根據路透社，林德納（Christian Lindner）告訴「斯圖加特消息報」（Stuttgarter Nachrichten）與媒體集團Neue Berliner Redaktionsgesellschaft：「我們希望未來能避免全面和整個區域封鎖，我們的目標仍是盡可能維持社會生活並儘可能避免社會損害。」

林德納呼籲，若未來出現新一波疫情，德國必須能在一個月內完成全民接種COVID-19疫苗（2019冠狀病毒疾病）。

勞德巴赫（Karl Lauterbach）告訴另一家媒體德國編輯網路社（RedaktionsNetzwerk Deutschland）：「不幸為對抗即將出現的新一波嚴重疫情，採取比較嚴格措施勢在必行。」

勞德巴赫說，他希望完整接種疫苗者能有80%以上接種追加劑，約占總人口56%。他指出：「施打追加劑是防禦Omicron毒株的上上之策。」

與其他西歐國家相比，德國的COVID-19疫苗接種率較低：完整兩劑的覆蓋率為71.3%，僅39.3%施打追加劑。

根據德國聯邦衛生部的疾病控制及預防單位－羅伯特‧科赫研究所（RKI），德國今天新增5萬8912人確診，比一週前暴增47%；另新增346人病故，累計染疫身亡人數為11萬2925人。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110105