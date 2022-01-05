聯合國：衣索比亞乾旱嚴重 逾600萬人急需援助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

聯合國指出，衣索比亞東部和南部有600多萬人遭逢旱災，他們今年將需要「救命」援助。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奈洛比5日綜合外電報導）聯合國人道事務協調廳公布新報告指出，衣索比亞東部和南部有600多萬人遭逢旱災，他們今年將需要「救命」援助。

乾旱使得衣索比亞的人道危機更甚，衣國政府軍和叛軍泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front, TPLF）正在北部交戰，已經使得數百萬人急需援助。

聯合國人道事務協調廳（UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）本週在網上張貼聲明說，索馬利（Somali）、歐羅米亞（Oromia）東部和南部地區發生旱災，「在連續第3年雨季降雨不足後，對當地牧民和農牧民的生活和生計造成破壞性影響」。

根據聯合國人道事務協調廳，估計這些地區有超過640萬人飽受旱災之苦，今年將需要糧食援助。衣索比亞政府和人道主義夥伴正努力應對危機，但「因應措施無法滿足迫切需要」。

索馬利和歐羅米亞南部約有300萬人面臨缺水窘境，因此被迫離開家園的人數則不詳。

聯合國人道事務協調廳表示，總共約有20萬名兒童、孕婦或哺乳期間女性有中度營養不良的情況，另有1萬4000名兒童急性營養不良。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110105