菲律賓檢驗3人有1人確診 總統維安小組難逃染疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

菲律賓COVID-19陽性率6日飆上新高，達36.9%，大約每檢驗3人就有1人確診。圖為馬尼拉民眾在紅十字會外等待接受RT-PCR唾液檢驗，攝於2021年9月29日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年1月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉6日專電）菲律賓COVID-19陽性率今天飆上新高，達36.9%，大約每檢驗3人就有1人確診。總統維安人員也傳出15人染疫，但維安小組指揮官說，確診者近來皆未與總統杜特蒂接觸。

菲律賓今天通報新增1萬7220例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診、81人不治，確診人數較昨天的1萬775例再度攀升，累計確診病例達288萬8917例、5萬1743人病逝，陽性率也從昨天的31.7%增加到36.9%。

ABS-CBN新聞網報導，菲律賓總統維安小組指揮官卡班班（Randolph Cabangbang）今天說，15名確診者檢驗前剛結束假期。他們都已接種疫苗，卻無人出現COVID-19症狀。

維安小組稍後發表聲明，這15名確診者並未以任何方式執行總統維安勤務，並保證他們以「最高標準」來保護高齡76歲的杜特蒂（Rodrigo Duterte）。

在此同時，菲律賓Omicron變異株感染者持續增加。衛生部表示，今天新增29人，包括10名海外歸國菲律賓人和19例在馬尼拉都會區的本土病例，感染人數總計43人。

隨著疫情日趨嚴峻、接受檢驗人數增加，菲律賓也傳出即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢驗報告出爐時間拉長，以及感冒、咳嗽藥和維生素等藥品和營養補充品缺貨的消息。

過去檢驗報告多半在24小時內出爐，但接觸染疫者，目前正在隔離的總統參選人賴克遜（Panfilo Lacson）今天下午推文表示，他等了48小時，還沒收到檢驗報告。他的妻子患有COVID-19合併症（comorbidities），他們又做了一次檢驗，希望結果早點出爐。

另外，菲律賓醫藥保健協會（PHAP）副會長哈科沙列姆（Jannette Jakosalem）告訴ABS-CBN新聞台：「我們注意到的是，由於感冒、咳嗽藥和維生素需求暴增，這是暫時的短缺。可能因為人們現在警覺性提高許多，或者很多人真的生病了。」

她表示：「事實上，我們一些會員正從其他國家空運藥品，以提高菲律賓的供應量。」

哈科沙列姆說，這些感冒、咳嗽藥和維生素多半在菲國生產，因此收到藥局訂單後，可能會在2到3天內補足藥局庫存。（編輯：韋樞）1110106