駐日美軍疫情擴大 日外相2加2會談籲美嚴格防疫

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（中央社東京7日綜合外電報導）受到駐日美軍基地COVID-19疫情擴大影響，日本外務大臣林芳正今天在日美外長與防長2加2會談上，再度強烈要求美方盡速採取嚴格防疫措施，包括限制基地人員外出。

日本TBS電視台報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對此表示，會努力化解日方憂慮。

日本首相岸田文雄6日指示林芳正，要求美方積極因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

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日本放送協會（NHK）報導，日本方面在2加2會談上，針對駐日美軍基地COVID-19疫情持續擴大，再度要求美方盡速採取包括限制基地士兵等人外出的嚴格防疫措施。

共同社報導，日方派林芳正及防衛大臣岸信夫參與今天的2加2會談，美方派布林肯及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與會。這是雙方繼2021年3月以來再度舉辦2加2會談，也是岸田接任首相後的第一次。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110107