印度德雷莎修女組織重新獲准接受海外捐款

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天主教德雷莎修女創辦的仁愛傳教修女會，已回到印度「國外捐款管理法」（Foreign Contribution Regulation Act，FCRA）認可名單之內。（翻攝印度內政部網站）中央社記者林行健新德里傳真 111年1月8日

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（中央社記者林行健新德里8日專電）在引發打壓宗教爭議之後，印度內政部已重新批准天主教德雷莎修女創辦的仁愛傳教修女會（Missionaries of Charity）接受海外捐款。

印度媒體「印度人報」（The Hindu）與「今日印度報」（India Today）今天報導，印度內政部已於昨天恢復仁愛傳教修女會接受海外匯款的資格。

記者登入印度內政部網站，確認仁愛傳教修女會已回到「國外捐款管理法」（Foreign Contribution Regulation Act，FCRA）認可名單之內。但截至上午，印度內政部並未特別對此發布新聞或聲明。

FCRA是印度政府避免外部勢力影響內部安全而制定的法律，非政府組織或協會若未依法完成註冊，將被阻斷來自海外的資金挹注。

仁愛傳教修女會是由諾貝爾和平獎得主、天主教德雷莎修女於1950年在印度創辦，總部設於加爾各答市（Kolkata），在印度全境設有200多家孤兒院、濟貧所及醫療照護中心。

根據印度媒體的報導，2020-21會計年度，海外挹注仁愛傳教修女會的資金約有7億5000萬美元（約新台幣207億元），存在修女會的250多個銀行帳號。

印度內政部去年耶誕節駁回仁愛傳教修女會接受海外匯款許可證的換發申請，理由是發現這個非政府組織曾接受「不良注資」。消息傳出後，外界批評這是印度教民族主義政府干擾外教徒的又一事證。

在許可證換發申請被拒的不到兩週之前，仁愛傳教修女會在古茶拉底省（Gujarat）瓦多達拉市（Vadodara）被人舉報「傷害印度教情感」，讓少女收容所的女孩吃葷、讀聖經，引誘她們從印度教改信天主教。

印度許多省分設有「反宗教轉換」法律，禁止宗教團體以「威嚇或誘騙」方式讓他人改變原本信仰。之前曾有牧者因為賑濟貧民食品與衣物，而被地方執法人員以企圖收買信徒為由逮捕。

另外，古茶拉底省的兒童保護法規定，教育性機構不得要求兒童參與宗教課程或宗教儀式，除非徵得家長或監護人同意。（編輯：馮昭）1110108