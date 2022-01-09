俄羅斯將與美國討論烏克蘭局勢 矢言不會讓步

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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，俄國在與美國就烏克蘭局勢和歐洲安全議題談判時，不會做出任何讓步，並稱俄國對目前為止美方釋出的訊號感到「失望」。

俄羅斯副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）告訴俄國新聞通訊社：「我們不會同意讓步，那種情況被完全排除。」

「我們對過去幾天華府與布魯塞爾當局釋出的訊號感到失望。」

俄方宣稱美國堅持要俄國單方面妥協。雷雅布可夫還說，莫斯科政府在會談前的態度並不樂觀。

俄國在烏克蘭邊界集結數以萬計的兵力。克里姆林宮已明確表示，希望獲得烏克蘭不會受邀加入北大西洋公約組織（NATO）的保證。美國及其北約盟友則威脅俄國，若攻擊烏克蘭，將面臨嚴厲制裁。

白宮高層官員8日表示，美國準備在和俄羅斯商討烏克蘭局勢時，討論彼此限制此區軍演規模與飛彈部署等議題，最快可能9日在瑞士日內瓦（Geneva）展開「初步」會談。

除了美俄會談，俄羅斯預計12日與北約會商，13日則將和成員包括美國的歐洲安全暨合作組織（OSCE）舉行會談。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110109