女版賈伯斯詐欺罪成立 檢辯方要求量刑延至9月

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（中央社舊金山12日綜合外電報導）標榜滴血驗病的美國生技新創公司Theranos創辦人霍姆斯共謀詐欺投資者，陪審團認定她有4項罪名成立，這名「女版賈伯斯」的律師團和檢方11日要求法官延後判刑。

陪審團認定37歲的霍姆斯（Elizabeth Holmes）犯下4項罪名，誘騙投資人將資金投入她聲稱為革命性的檢測系統。

根據聲請，檢察官和霍姆斯的辯護團隊已要求，在9月12日舉行量刑聽審之前，霍姆斯以50萬美元保釋金維持自由之身，並以財產為擔保。

文件寫道，訴訟雙方同意，「有鑑於相關事件進行中的訴訟程序」，在9月第一週之後舉行量刑聽審為「適當安排」。

Theranos運營長巴瓦尼（Ramesh "Sunny" Balwani）被控與霍姆斯共同詐欺，但曾為商場和情場夥伴的兩人在聖荷西（San Jose）聯邦法院面臨單獨訴訟。

根據法庭文件，由於對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）風險的擔憂，巴瓦尼的案件審理延期至3月。

陪審團則於本月3日裁定霍姆斯11項罪名中有4項成立；她面臨最重80年有期徒刑。此外，霍姆斯有4項罪名不成立，同時陪審團未能針對另3項達成共識。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110112