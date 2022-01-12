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新冠病毒暴露空氣5分鐘失大部分感染力 英專家：戴口罩非常有效
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今年4月起訪泰國 旅客每人加收300泰銖入境費

2022/1/12 20:27
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（中央社台北12日專電）泰國政府今天表示，將從今年4月開始對入境的旅客加收300泰銖的入境費，費用將用於發展觀光景點和旅客的保險。

泰國政府早在2019年就研擬對入境觀光客加收費用，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而暫緩，國家觀光政策委員會（National Tourism Policy Committee）在去年1月通過觀光暨體育部提案對旅客徵收入境觀光費，今天總理府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）明確提出實施的時間點。

塔納功今天對媒體表示，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）要求觀光暨體育部從今年開始實行新的旅遊概念方案「驚豔泰國新篇章」（Amazing Thailand New Chapter）。

塔納功指出，泰國政府將從今年4月開始對入境旅客加收每人300泰銖的入境費，費用將加在機票中，而由陸路入境的旅客要如何收這筆費用，相關單位仍在研究中。這筆費用將用在發展觀光景點和旅客的保險上。

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塔納功表示，政府預期今年的觀光收入將介於1.3兆到1.8兆泰銖之間，其中約8000億來自外國觀光客，如果今年的遊客主力仍是歐美遊客，預期會有500萬人次。

塔納功進一步指出，若加入印度遊客，預期可以達到700萬人次，若今年下半年中國遊客可以出國旅遊，預期全年觀光客可以達到900萬人次，如果邊境旅遊全面開放，再加入從寮國、緬甸和馬來西亞來的旅客，預期全年可達到1500萬人次。（編輯：韋樞）1110112

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