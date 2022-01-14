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美依煽動叛亂重罪 起訴涉國會遇襲案11人

2022/1/14 17:29
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國司法部今天宣布，極右翼組織「守誓者」（Oath Keepers）創辦人羅茲和其他10人因參與去年1月6日國會暴動事件，而依共謀煽動叛亂罪遭到起訴。

法新社報導，在針對國會大廈襲擊事件的一系列調查中，這是首度以這麼嚴重的罪名起訴當時總統川普（Donald Trump）的支持者。

56歲的羅茲（Stewart Rhodes）是右翼民兵組織「守誓者」的創辦人和領導人，他和組織內另一成員巴耶荷（Ed Vallejo）今天上午遭到逮捕。

另9名與「守誓者」有關的男子，先前在同案中依較輕罪名遭到逮捕，如今也被指參與了共謀煽動叛亂罪行。

美國司法部發表聲明說：「在2020年11月3日總統大選後，羅茲與同案被告和其他人共謀，以暴力阻撓在2021年1月20日執行總統權力移交的相關法律。」

聲明說，為阻止國會認證拜登（Joe Biden）勝選的程序，這些人制定了「闖入並企圖控制國會大廈建地和建物」的計畫。

聲明說，就在被告採取這些行為的同時，某些守誓者成員帶著武器和彈藥留在華府郊區，準備在衝突升高時，攜械前往國會大廈增援。

在司法部調查中遭到起訴的超過725人中，這11人是第一批依煽動叛亂罪名遭起訴者。這個非常罕用的罪名改變了外界對這起攻擊事件的看法，而共和黨人自國會遇襲以來一直試圖避重就輕。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110114

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