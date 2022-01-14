泰國公衛部：Omicron傳播力強但重症人數未增加

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（中央社記者呂欣憓曼谷14日專電）泰國公共衛生部長今天表示，Omicron傳播力雖然比其他變種病毒強，但重症人數並沒有大幅增加，死亡人數每天在20人以下，他們將建議疫情指揮中心在安全的情況下盡快鬆綁防疫限制。

泰國在去年12月6日發現首起境外移入的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒Omicron案例，緊接著在12月20日發現首起本土的Omicron案例，政府隨即宣布22日凌晨起停止入境免隔離的Test and go計畫。隨著Omicron確診病例快速增加，公共衛生部將疫情警戒從3級升到4級。截至今年1月9日為止，泰國共有5397個Omicron案例。

民族報（The Nation）報導，公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul ）今天表示，雖然Omicron比起前面幾個變種病毒傳播力高，但引起重症的狀況比較少。

阿努廷指出，今年開始的前14天確診數增加，但是重症病人的數字並沒有大幅增加，死亡人數每天都在20人以下，公共衛生部將會建議疫情指揮中心在安全的情況下盡快鬆綁防疫限制。

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泰國今天新增8158個確診案例和15人死亡，累計達到230萬8615個案例，其中221萬1922人康復、7萬4795人住院治療中、2萬1898人死亡。

此外，泰國疫情指揮中心日前曾表示，在12月21日之前申請到Thailand Pass的旅客仍可以在Test and go計畫下進入泰國，但必須要在1月15日前入境，疫情指揮中心副發言人阿披莎邁（Apisamai Srirangson）今天表示，只要拿到Thailand Pass的旅客1月15日之後仍可以入境。（編輯：黃自強）1110114