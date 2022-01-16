東加火山噴發全球有感 萬里外阿拉斯加都聞巨響

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（中央社東加王國努瓜婁發16日綜合外電報導）科學家今天說，南太平洋島國東加王國近海一處海底火山大規模噴發，威力之大，世界各地都感受得到。這場火山噴發也引發海嘯，從日本到美國的太平洋沿岸都淹水。

衛星影像顯示，東加王國首都努瓜婁發（Nuku'alofa）以北約65公里的洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山噴發。噴發持續至少8分鐘，向空中噴射數公里高的氣體、灰燼和煙霧，1萬公里外的美國阿拉斯加都聽得到隆隆巨響。

美國地質調查所（US Geological Survey）記錄到昨天東加王國火山噴發相當於震源深度0、規模5.8的地震，但由於通訊線路中斷，東加整體災損不明。

1.2公尺高的海嘯波席捲努瓜婁發沿岸，當地民眾表示，他們拋下淹水的家，逃往高處。

紐西蘭科學家布瑞那（Marco Brenna）形容，這場噴發影響「相對輕微」，但不能排除會有另一場影響更大的噴發。

日本太平洋岸出現約1.2公尺高的海嘯波，日本氣象廳警告，可能會有高達3公尺的巨浪來襲。

在距離東加王國2300公里外的紐西蘭，北島海岸有120人撤離，數艘船隻因大浪重擊碼頭而受損。

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）預防性短暫疏散民眾，大浪也打入加州聖克魯斯（Santa Cruz）沿岸街道。

美國國家氣象局（National Weather Service）通報說，阿拉斯加火山觀測所（Alaska Volcano Observatory）記錄到距安克拉治（Anchorage）與費班克（Fairbanks）6000英里外的這場火山噴發。

英國蘇格蘭費夫（Fife）氣象局推文說，「想到噴發的威力能把震波傳送到世界各地，真是不可思議」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110116