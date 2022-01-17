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北韓再射彈
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北韓再射彈4/78

北韓連日試射飛彈 青瓦台：非常遺憾

2022/1/17 12:16
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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）南韓今天監測到北韓發射2枚疑似短距離彈道飛彈的飛行物體，已是今年第4度射彈，南韓總統府青瓦台為此緊急召開國家安保會議，會後對北韓連日發射飛彈的行動表示非常遺憾。

這次緊急會議由國家安保室長徐薰主持，會議進行約50分鐘，青瓦台於會後發布新聞稿表示，國家安保會議（NSC）常任委員對北韓接連發射飛彈表示「非常遺憾」，並對這種令人遺憾的狀況持續發生的原因進行深入討論。

進入2022年以來短短17天內，北韓已4度發射飛彈，青瓦台在5日北韓今年首次發射飛彈時表達憂心，11日及14日則是對北韓的行動表示「強烈遺憾」。

青瓦台也表示，南韓與美方正密切合作分析飛行物體詳細數據，並持續關注北韓動態，採取必要對應措施。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天上午在平壤順安機場一帶向東方發射疑似為短距離彈道飛彈的2枚飛行物體，飛行距離皆在400公里內。韓聯社報導指出，順安機場與北韓經常作為射擊目標的咸鏡北道近海無人島之間的直線距離約為370至400公里。

部分意見認為，北韓可能與14日同樣使用從火車上發射KN-23飛彈，南韓軍方仍在確認發射台種類。（編輯：林憬屏）1110117

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