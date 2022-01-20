奧地利接種疫苗送彩券 可贏得逾1.5萬禮券

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（中央社維也納20日綜合外電報導）奧地利保守派領導的政府今天表示，將推出全國彩券以鼓勵抗拒施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的民眾接種疫苗。幾個小時後，國會將通過一項全國強制接種法案。

奧地利約有72%的人口已完整接種COVID-19疫苗，為比率最低的西歐國家之一。

隨著極具傳染性的Omicron變異病毒進一步蔓延，奧地利單日確診數昨天創下新高，但政府希望避免再次實施全國性封鎖，因為上個月才剛解除第四度封鎖。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）和在野社民黨主席倫迪-華格納（Pamela Rendi-Wagner）共同舉行記者會表示：「疫苗彩券可以贏到什麼？禮券！」這個辦法是由兩人商定。

奧地利民眾無論是否已接種疫苗，每接種一次都會得到一張彩券，也就是已注射追加劑的人，一共可獲得3張彩券。

內哈默說，政府每發出10張彩券，就會送出一張500歐元（約新台幣1萬5000元）的禮券；但他並未說明，禮券可兌換何種禮物。

奧地利國會下議院預定今天稍晚通過一項法案，規定全國所有成年人一律必須接種疫苗，違反者初步罰款600歐元，最高可罰到3600歐元。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110120