英國解除居家工作規定 銀行要求員工返回辦公室

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國政府宣布解除居家工作的防疫規定後，渣打（Standard Chartered）和花旗（Citigroup）等銀行已要求在英國的員工，進入辦公室工作。

高盛集團（Goldman Sachs）發言人表示，高盛也計劃依據規定變動，恢復員工進辦公室上班。匯豐銀行（HSBC）表示，歡迎員工今天開始回辦公室上班，以配合混合工作模式。

發言人表示，渣打銀行已告知員工，1月24日起，倫敦總行將對全體員工敞開大門。

根據路透社看到的內部備忘錄，花旗集團員工「可望每週至少有3天進辦公室上班」，而相關內容已獲花旗發言人證實。

英國首相強生（Boris Johnson）昨天表示，政府將立即取消民眾居家工作的建議，包括在公共場所強制戴口罩等限制下週也將一併取消。

從各家銀行的立即反應可以看出，英國金融機構多麼希望員工至少有部分時間重返辦公室。

此舉也將為倫敦金融城（Square Mile）和金絲雀碼頭（Canary Wharf）金融區內的商店、咖啡廳和餐廳提振生意，它們都因為銀行業員工遠端工作而受到嚴重衝擊。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110120