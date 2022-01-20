歐盟主席承認與俄貿易重要 仍不惜施加巨大制裁

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（中央社布魯塞爾20日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天警告俄羅斯，若攻擊烏克蘭將受到巨大經濟制裁。美國國務卿布林肯今天則與西方盟友集會，為明天與俄羅斯的解危最後一搏談判做準備。

俄羅斯繼近8年前揮軍進入鄰國烏克蘭、占領克里米亞（Crimea）半島，近幾個月又在烏克蘭邊界附近集結數以萬計大軍，引發西方國家表示擔憂俄國正打算再度攻擊烏克蘭，雙方言辭交鋒不斷升溫。

莫斯科否認計劃攻擊烏克蘭，但向西方提出一系列要求，包括承諾永不讓基輔加入北大西洋公約組織（NATO）；並揚言若未獲滿足，便可能採取未具體說明的軍事行動。

美國總統拜登昨天做出至今最明確預測，說他相信俄羅斯很可能攻擊烏克蘭。拜登還警告莫斯科，若全面入侵烏克蘭將付出沉重代價。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在世界經濟論壇（World Economic Forum）視訊會議上發表演說時表示：「若情勢惡化，若烏克蘭領土完整性受到任何進一步攻擊，我們將用巨大的經濟和金融制裁來回應。」

范德賴恩進一步指出：「歐洲聯盟（EU）顯然是俄羅斯最大的貿易夥伴及最大投資者。沒錯，這份貿易關係對我們來說重要，但對俄羅斯來說重要性大得多。」

「我們希望不會發生攻擊。但如果發生，我們已有準備。」

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）和其他西方領袖先前已威脅莫斯科，若再度進攻烏克蘭將受到嚴厲經濟制裁。但俄羅斯從2014年便活在制裁下，因此對這類威脅大致上置之不理。

布林肯昨天拜訪烏克蘭首都基輔，今天安排在德國首都柏林與德國、法國和英國的部長會面，明天則將在瑞士日內瓦和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行會談。

外界普遍認為，明天的會面是阻止俄羅斯發動新攻擊的最後機會之一。西方國家尋求在會前達成團結一致的外交陣線 。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110120