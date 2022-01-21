白俄逼客機迫降逮異議記者 美依劫機罪起訴4官員

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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國司法部今天表示，白俄羅斯去年5月為了逮捕機上一名異議記者，迫使一架瑞恩航空班機更改降落地點，因此依劫機罪起訴4名白俄官員。

白俄羅斯去年5月23日派戰鬥機升空，迫使瑞恩航空（Ryanair）一架客機轉降白俄首都明斯克（Minsk），並隨即逮捕搭機的白俄異議記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）和他的俄羅斯籍女友薩佩加（Sofia Sapega），當時在全球引發軒然大波。美國司法部今天宣布起訴的消息，讓整起事件再度受到關注。

路透社報導，白俄羅斯早已面臨一波制裁，包括美國、歐洲聯盟（EU）、英國及加拿大祭出旅行禁令和資產凍結等措施。白俄當局表示，他們當時認為機上受到炸彈攻擊的威脅。但事後證實，機上並沒有炸彈。

白俄羅斯駐華府大使館並未立即回應置評要求。

瑞恩航空編號4978的班機當時從希臘首都雅典起飛，預定飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。美國司法部表示，重砲抨擊白俄領導人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的普羅塔塞維奇當時流亡到立陶宛。

在白俄羅斯飛航管制員發布代表有可信威脅且需要飛機立即降落的紅色警報後，瑞恩航空4978班機的機師同意將飛機轉降到明斯克。

根據美國司法部說法，當時機上的乘客都被要求坐上機場巴士，然後被帶到航站拘留，而普羅塔塞維奇和他的女友就是在那裡被帶走。

美國司法部表示，4名被告包括白俄羅斯國家航空管理局的局長丘洛（Leonid Mikalaevich Churo）和副局長卡祖奇茨（Oleg Kazyuchits），以及兩名白俄國家安全局官員。

這4人目前仍未被逮捕，他們被控共謀劫機的罪名，最高可處無期徒刑，最低也將面臨20年有期徒刑。

美國聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）在聲明中表示，被告破壞了全球為保護空中安全所做的努力，「以助長壓制異議和言論自由的不當目的」。

普羅塔塞維奇和女友在明斯克被捕後，遭到居家監禁。普羅塔塞維奇被控涉及極端主義，女友則被控煽動社會仇恨。

「紐約時報」指出，這起事件凸顯已掌權27年的白俄總統魯卡申柯2020年大選連任、但反對派指他透過舞弊勝出引發連月大規模示威後，他加大打壓異議人士的力道。

美方起訴對象沒有魯卡申柯，只有丘洛等4人。有鑒被告全都在白俄，他們日後上美國法庭抗辯的機率微乎其微。

起訴書指出，4名被告是逼迫客機降落的核心要角，當時機上根本就沒有炸彈，炸彈威脅全是白俄官員虛報。丘洛甚至在班機於雅典起飛前，就私下先跟明斯克塔台表示機上有炸彈，要他們稍後指示班機轉降明斯克。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110121