中國外交官：北京助索羅門維穩 符合澳洲利益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨21日專電）中國駐澳洲大使館臨時代辦王晰寧在媒體投書表示，中國協助太平洋島國維持穩定符合澳洲利益；澳媒指在英國和澳洲聯手反制中國伸手太平洋地區之際，王晰寧試圖向澳洲示好。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天刊登王晰寧的投書，標題為「中國尋求索羅門的穩定，而不是不和」（China seeks stability in the Solomons – not more discord）。

王晰寧在文章一開頭提到，去年11月底索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）發生「大規模暴動」，澳洲等國派遣軍警協助索羅門政府「維持穩定與平定暴亂」。

王晰寧接著說，中國堅定支持索羅門政府，反對一切「非法暴力行為」，並且致力協助索羅門「維持穩定」。他提到，中國政府應索羅門政府要求，提供鎮暴裝備與派遣警務顧問團到索羅門。

王晰寧認為，保護海外華人安全，是中國政府不可迴避的責任；中國、索羅門，以及其他太平洋島國之間合作執法的做法，符合彼此的利益。

王晰寧坦承，中國與巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）、斐濟（Fiji）和萬那杜（Vanuatu）已有不同的合作執法形式。

王晰寧表示，中國協助索羅門政府執法，可以減輕澳洲的壓力，有助澳洲周圍國家的繁榮穩定；他說中國不會將各太平洋島國視為地緣政治競爭的場域，且中國與澳洲在太平洋地區有共同利益。

對於王晰寧的投書，澳洲金融評論報記者迪勒（Andrew Tillett）分析，文章刊登的時間正好和「澳洲－英國部長級諮商會議」（AUKMIN）在同一天；今天的AUKMIN會議的焦點，正是要討論如何應付日益好戰的中國，以及俄羅斯威脅烏克蘭的問題。

澳、英、美三國去年9月成立AUKUS防衛聯盟；今天則是自AUKUS聯盟成立後的第一次AUKMIN會議。昨天澳洲總理莫里森（Scott Morrison）與前來雪梨出席AUKMIN會議的英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）與國防大臣華勒斯（Ben Wallace）共進晚餐。

英國外交部19日針對這次AUKMIN會議發表聲明，提到特拉斯認為AUKUS聯盟「清楚地展示出」英、美、澳三國捍衛致力其價值觀念，保護貿易航道，以及維護印太地區的穩定。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）昨天發表聲明，提到她與特拉斯已簽訂英、澳網路及關鍵科技合作夥伴協議（UK-Australia Cyber and Critical Technology Partnership）。另外，英國也將與澳洲聯手向發展中國家提供基礎建設合作援助，反制中國的「一帶一路」。

迪勒表示，隨著英、澳聯手加強反制中國，從王晰寧的投書內容和時間點看來，他似乎是向澳洲遞出橄欖枝。（編輯：郭中翰）1110121