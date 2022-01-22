更多編輯台推薦新聞：
打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》
文化

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》

法國人愛喝也愛勸酒 不喝酒者社交壓力山大
國際

法國人愛喝也愛勸酒 不喝酒者社交壓力山大

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本米克斯犬即刻救援 一小時發現山難者

2022/1/22 13:15（1/22 13:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京22日綜合外電報導）日本一隻米克斯犬「福助」，日前跟著飼主、63歲大津市民上田哲郎入山搜救，僅花約一小時就順利找到山難者，滋賀縣大津市消防局及大津北警察署頒發感謝狀。

日本讀賣新聞報導，消防局表示在2歲的米克斯公犬「福助」加入搜救行列後，僅花約一小時就順利找到山難者，「多虧福助幫忙才能完成搜救工作」。

家住大阪府的69歲男性登山客，2021年12月23日出門爬山，本來預計當天就會返家，結果遲至當晚都未見人影，家人於是在晚間7時左右報警協尋。

由於男性登山客手機無法接通，消防局及警方隔天一早動員約30人上山搜救，但直到中午過後仍一無所獲。

上田跟福助平日就常到山難發生地的山區散步，連登山步道外的小徑都很熟悉。

得知警消搜救任務未獲進展的上田，帶著福助以志工身分在當天下午2時左右加入搜救，然後在一個小時後的下午3時左右發現跌落半山腰的男性登山客，福助還回頭找到後方搜救隊趕來救援。

這名男性登山客臉部受到輕傷，身體虛弱到無法獨自行走，據稱是因為在GPS的APP中輸入錯誤登山路徑。山難現場附近的12月24日上午低溫僅攝氏1.7度，附近積雪最高達50公分。

消防局負責人表示，如再晚一步傷者很可能性命堪憂。

上田在獲頒感謝狀時邊摸著福助的頭邊說，很高興能跟「福將」一起拯救生命。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110122

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族