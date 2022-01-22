日本米克斯犬即刻救援 一小時發現山難者

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本一隻米克斯犬「福助」，日前跟著飼主、63歲大津市民上田哲郎入山搜救，僅花約一小時就順利找到山難者，滋賀縣大津市消防局及大津北警察署頒發感謝狀。

日本讀賣新聞報導，消防局表示在2歲的米克斯公犬「福助」加入搜救行列後，僅花約一小時就順利找到山難者，「多虧福助幫忙才能完成搜救工作」。

家住大阪府的69歲男性登山客，2021年12月23日出門爬山，本來預計當天就會返家，結果遲至當晚都未見人影，家人於是在晚間7時左右報警協尋。

由於男性登山客手機無法接通，消防局及警方隔天一早動員約30人上山搜救，但直到中午過後仍一無所獲。

上田跟福助平日就常到山難發生地的山區散步，連登山步道外的小徑都很熟悉。

得知警消搜救任務未獲進展的上田，帶著福助以志工身分在當天下午2時左右加入搜救，然後在一個小時後的下午3時左右發現跌落半山腰的男性登山客，福助還回頭找到後方搜救隊趕來救援。

這名男性登山客臉部受到輕傷，身體虛弱到無法獨自行走，據稱是因為在GPS的APP中輸入錯誤登山路徑。山難現場附近的12月24日上午低溫僅攝氏1.7度，附近積雪最高達50公分。

消防局負責人表示，如再晚一步傷者很可能性命堪憂。

上田在獲頒感謝狀時邊摸著福助的頭邊說，很高興能跟「福將」一起拯救生命。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110122