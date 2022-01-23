日本東京連3天增逾9000例 疫情持續蔓延

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本東京COVID-19疫情持續蔓延，今天新增9468例確診病例，雖然較22日逾萬例稍微減少，但仍是上週日病例數逾兩倍，也是連續3天單日新增逾9000例，新增病例依舊維持高檔水準。

日本放送協會（NHK）報導，東京都COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症患者數較22日增加1人，總數13人；截至今天為止的東京都內病床使用率來到35.3%，較22日增加1個百分點；重症病床使用率約2.5%。

大阪府今天新增6219例確診病例，至今累計病例數26萬2683例，包括3078例死亡病例。

北海道今天新增1591例確診病例，連續5天單日新增逾千例，疫情急速擴大。北海道至今累計病例數7萬3417例，包括1479例死亡病例。

愛知縣今天新增3050例確診病例，連續4天單日新增逾3000例，至今累計病例數13萬3490例，包括1170例死亡病例。兵庫縣今天新增2686例確診病例，連續5天單日新增逾2000例，至今累計病例數10萬524例。

櫪木縣今天新增496例確診病例，連兩天創當地新高紀錄，至今累計病例數1萬9587例。鹿兒島縣今天新增407例確診病例，創當地單日新高紀錄，至今累計病例數1萬2464例。

廣島縣今天新增1476例確診病例，至今累計病例數3萬9731例。岡山縣今天新增572例確診病例，連續5天創當地單日新高紀錄，至今累計病例數1萬9997例。

琉球新報報導，沖繩縣政府表示，今天新增956例確診病例，較上週日的1226例減少270例，至今累計病例數7萬5316例。

沖繩縣目前病床使用率62.4%，重症病床使用率37.1%。

駐沖繩美軍基地今天新增187例確診病例，至今累計病例數8874例。

時事通信社報導，日本最大在野黨立憲民主黨幹事長西村智奈美因同住家人確診染疫，自己接受抗原檢查也確認陽性，目前沒有症狀，正在自家隔離。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110123