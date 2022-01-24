力阻反競爭行為 白宮將召開競爭委員會第2次會議

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）聯邦部會今天表示，白宮明天將召開第2次競爭委員會會議。

兩個聯邦部會的官員告訴路透社相關消息，還說他們的部會打算參加會議。白宮未證實開會消息，但表示總統拜登明天將「與政府多位成員討論替勞工家庭降低物價的行動」。

拜登為更促進美國經濟競爭，去年7月簽署包羅廣泛的行政命令。他要求部會取締從農業到醫藥和勞工等業界的反競爭行為。

那項行政命令指示反托拉斯（antitrust）部會著重在勞工、醫療照護、科技和農業方面，進而促成了競爭委員會的成立。白宮先前表示：「缺乏競爭導致消費者物價上揚，也拉低了勞工工資。」

競爭委員會由白宮國家經濟會議（White House National Economic Council）主席領導，包括司法部、運輸部、商業與農業部等內閣部會，以及聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）、證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）、聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission）主席。

拜登政府已採取諸多措施促進肉品業等多個產業競爭。

司法部去年9月尋求阻止美國航空（American Airlines）與捷藍航空公司（JetBlue Airways Corp）結盟。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110124