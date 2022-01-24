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俄羅斯入侵烏克蘭？ 英首相強生稱情資不樂觀

2022/1/24 22:57
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，有關俄羅斯入侵烏克蘭的情報並不樂觀，但並非無法避免。他警告俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），任何衝突都可能淪為「新車臣」。

強生告訴媒體：「我們必須對克里姆林宮、對俄羅斯說清楚，這將是災難性行動。」

在被問到他是否認為入侵行動迫在眉睫時，強生說：「目前的情報相當不樂觀。」

「我不認為現在無論如何都是無法避免。我認為理性還是有可能占上風。」

強生表示，他今天稍晚將和其他領導人討論此事。

「我們也必須傳遞這個訊息，入侵烏克蘭，從俄羅斯的觀點將會是痛苦、暴力和血腥。我認為讓俄羅斯人了解這將會是新車臣很重要。」

北大西洋公約組織（ NATO）今天表示，部隊已經待命，並已派遣更多軍艦和軍機強化東歐的部署。俄羅斯批評此舉升高烏克蘭緊張。

北約此舉顯示西方正在準備因應俄羅斯侵略烏克蘭的行動。克里姆林宮則批評西方國家「歇斯底里」。

法國外交部今天建議，法國公民除非必要，否則應該避免前往烏克蘭。

法國外交部在聲明稿中表示，基於俄羅斯軍隊在烏克蘭邊界集結，「外交部建議，抱持高度警戒」。

「（外交部）強力建議避免（前往烏克蘭）北部和東部邊界地區。」

拉脫維亞今天也建議公民避免前往烏克蘭，並計畫必要時將撤離駐基輔大使館的工作人員。

拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）在臉書發文表示：「若必須造訪烏克蘭，我們請你在外交部的領事事務登錄。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110124

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紐時：拜登考慮增兵數千到東歐與波羅的海美國同意波羅的海三國 向烏克蘭轉交美製武器美國援助烏克蘭55億 嚇阻俄羅斯入侵野心
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