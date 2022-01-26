東京大阪疫情續燒 單日新增病例再分創新高

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，兩大都會區東京都與大阪府分別以新增1萬4086例及9813例再創單日新高紀錄；另外包括北海道等地也都創當地歷史紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1萬4086例COVID-19確診病例，較25日增加逾1200例，連續兩天創單日新高紀錄。東京都今天重症患者較25日增加4人，總數18人。

東京都新增病例數持續增加，到今天為止COVID-19專用病床使用率已來到42.8%，接近東京都政府要檢討籲請中央政府發布「緊急事態宣言」的50%門檻。

東京都專用病床使用率在本月9日超過10%後，17日超過20%、21日超過30%，並在今天超過40%。

不過，重症患者數到今天共18人，跟2021年夏天第5波疫情肆虐高峰的297人相比來得銳減，重症病床使用率目前約3.5%。

東京都政府表示，雖然目前重症患者數較少，但隨著新增確診病例數快速增加，重症風險高的長者與慢性病患住院人數也將增加，整體病床使用率將持續上升。

大阪府今天新增9813例確診病例，超過25日的8612例，再創疫情爆發以來單日新高紀錄，至今累計病例數28萬5911例，包括3092例死亡病例。

兵庫縣今天新增4303例確診病例，創當地單日新高紀錄，也是首度逾4000例，至今累計病例數11萬18例，包括1405例死亡病例。

北海道今天新增2091例確診病例，創當地單日新高紀錄，至今累計病例數7萬8633例，包括1486例死亡病例。

截至下午5時30分止，包括岡山縣、三重縣、新潟縣、長野縣、富山縣、櫪木縣、熊本縣、宮崎縣、奈良縣、鹿兒島縣、佐賀縣、青森縣、滋賀縣等，今天新增確診病例數分別創當地單日新高紀錄。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110126