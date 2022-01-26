英特爾反競爭案勝訴 歐盟法院撤銷10.6億歐元罰款

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（中央社布魯塞爾26日綜合外電報導）根據一份聲明，歐洲聯盟普通法院今天撤銷了歐洲聯盟執行委員會對美國晶片製造商英特爾（Intel）的10億6000萬歐元罰款，認定歐盟未能充分證明此案中關鍵的反競爭行為。

在這筆歐盟史上第4高額的罰款祭出12年後，位於盧森堡的歐盟普通法院（General Court）作出無效裁決，不過，歐盟執委會可能將向最高法院提出上訴。

歐盟執委會是歐盟的反壟斷執法機構，在針對搜尋引擎巨擘谷歌（Google）的重磅反競爭案件中，也面臨類似上訴，這一法律戰可能會打上十年或更長時間。

歐盟正尋求通過數位市場法案（Digital Markets Act）等針對大型科技企業的草案，部分律師稱這些新法有望減少需要單獨反壟斷調查的案件量。

歐盟執委會指控英特爾向客戶提供回扣，以優先使用自家電腦晶片而非競爭對手超微公司（AMD）的產品，因而於2009年對這一半導體業巨頭祭出鉅額罰款。

然而，普通法院指出，歐盟的「分析不完整，無法根據必要的法律標準，證明爭議中的回扣能夠產生或可能產生反競爭效果」。

此外，向製造商提供折扣的合法性問題也是谷歌安卓（Android）一案的核心，谷歌在此案中遭歐盟重罰43億歐元，這一金額為歐盟目前最高的罰款紀錄。（譯者：張璦/核稿：林治平）1110126