追求者自殺 印度已婚婦疑遭性侵後遊街羞辱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里27日專電）印度首都德里一名已婚婦女疑因拒絕追求者，導致後者自殺而遭報復，據傳先遭輪流侵犯後再吊掛拖鞋遊街。德里首席部長克里瓦爾聞訊震怒，要求內政部徹查此事件。

克里瓦爾（Arvind Kejriwal）中午在推特轉貼一則影片，顯示受害人被一名婦女拖上街頭辱罵，另有一名婦女在後揮掌打她的頭部，擠滿小巷的圍觀者拍手叫好。

影片顯示，受害人脖子上還被掛上一串拖鞋，衣衫凌亂。

克里瓦爾推文怒斥犯案者無法無天，直指這是「可恥」的事件，要求內政部及警方嚴厲查辦，「德里人不會容忍這種重大罪行。」

根據印度時報（Times of India）報導，事件發生於26日，受害人不但衣服被撕扯、頭髮被剪、臉被塗黑，據信還遭到輪流侵犯。

報導說，受害女子已婚，育有一名小孩。村裏一名男子多次向她示愛均遭拒絕，數日後被發現在家自殺，男子家屬認為受害人應為他的死負責。

警方初步逮捕4名施暴嫌犯，目前正比對各方證詞。

德里婦女委員會主席馬里瓦（Swati Maliwal）已到醫院探視受害人，了解事件經過，並承諾給予協助。（編輯：韋樞）1110127