泰國設條件 擬今年宣布COVID-19為地方性流行病

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（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）COVID-19疫情肆虐全球長達2年，泰國政府設下3大主要標準包括低死亡率、高疫苗接種率及病患獲有效治療，若疫情發展符合這些標準等，準備在今年內宣布COVID-19從大流行病轉變成為地方性流行病。

曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，泰國公共衛生部次長奇帝普（Kiatiphum Wongrajit）昨天表示，國家傳染病委員會（National Communicable Disease Committee）開會後訂出將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）從大流行病（Pandemic）視為地方性流行病（Endemic）的標準。

國家傳染病委員會訂出3個主要標準，第一個是每1000個確診案例中不超過一人死亡；第2個是8成的人口完整接種2劑疫苗；第3個是病患能夠獲得有效的治療。

奇帝普補充指出，其他的條件還包括每天新增確診案例不能超過1萬例，住院率不超過10%。當所有條件都達成時，政府就會宣布，而這將在今年內完成。

奇帝普指出，會中大家都認知到COVID-19仍然會繼續傳染，但不會過於嚴重，重要在於民眾透過接種疫苗和適當的治療後有足夠保護力。

根據公共衛生部的資料，泰國目前有75%的人口接種過一劑疫苗，69.5%的人口接種過2劑疫苗，19%的人口接種過加強針。（編輯：陳惠珍）1110128