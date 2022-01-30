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北約峰會2/58

烏克蘭情勢緊張 英國將增援東歐協防北約

2022/1/30 09:48
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（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）今天宣布，為因應俄羅斯對烏克蘭日漸升高的「敵意」，英國準備加派大批軍隊、武器、戰艦與戰機到歐洲協防北大西洋公約組織（NATO）。

強生辦公室表示，英國預定下週向北約軍事將領提出增兵案，完成部署後，英國駐東歐部隊將比現有約1150人增加1倍。

強生今天深夜發出聲明說：「這項增兵案將對克里姆林宮釋出明確訊息，我們不會容忍他們的顛覆行動。面對俄國的敵意，我們總會和北約盟友站在一起。」

他還表示：「我們已要求武裝部隊準備在下週出動到歐洲各地，確保我們能在陸海空支援北約盟友。」

強生表示，如果俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）選擇「血洗與破壞」烏克蘭，將是「歐洲的悲劇」。

「烏克蘭要能自由選擇自己的未來。」

數週來因連串醜聞承受龐大政治壓力的強生昨天表示，將在未來幾天與蒲亭通話，敦促蒲亭降低烏克蘭緊張情勢。與此同時，強生預定下週出訪烏克蘭。

莫斯科在烏克蘭邊境部署數以萬計大軍之後，俄羅斯與西方關係降至冷戰以來最低點。

英國外交部預計31日在國會宣布，針對俄羅斯的戰略與經濟利益加強制裁。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110130

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