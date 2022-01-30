以色列總統首度訪阿聯 承諾支持安全需求

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（中央社杜拜30日綜合外電報導）在世界強權試圖挽救伊朗核子協議之際，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）今天造訪阿拉伯聯合大公國，表示以國支持阿聯的安全需求，並將尋求強化區域關係。

路透社報導，2020年在美國斡旋下，阿聯、巴林、蘇丹和摩洛哥與以色列達成「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），讓彼此外交關係正常化。阿聯、巴林和以色列也都對伊朗及其區域盟友有共同的擔憂。

以國實質領袖總理班奈特（Naftali Bennett）去年12月曾出訪阿聯，成為首位造訪該波灣國家的以國總理，事隔逾一個月後，虛位元首赫佐格也造訪阿聯，成為首位正式造訪該國的以國總統。

路透社指出，赫佐格與阿聯實際領袖王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）討論了安全及雙邊關係。

根據赫佐格的辦公室，他在會面時表示：「我們完全支持你們（阿聯）的安全要求，我們以各種形式和措詞，譴責對你們主權發動任何攻擊的恐怖組織。」

赫佐格提及：「我們在此一起尋找方法和措施，以圖為我們區域尋求和平的人們帶來充分安全。」（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110130