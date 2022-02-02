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應對網路謠言 泰國通過設立打擊假消息中心

2022/2/2 19:19
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（中央社記者呂欣憓曼谷2日專電）泰國內閣通過總理府辦公室提出的草案，將在中央層級和地方層級各自設立打擊假消息中心，專門針對社群媒體上的不實訊息和假消息，第一時間迅速反應並澄清。

曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，泰國內閣會議昨天通過總理府辦公室提出的草案，要設立3個不同層級的打擊假消息中心，專門打擊網路社群媒體上的不實訊息和假消息。

根據草案規定，數位經濟和社會部（Ministry of Digital Economy and Society）的常務次長辦公室下將設有主要的打擊假消息中心，負責統籌相關事務；各個部會也將設有自己的打擊假消息中心；內政部則將在各府設置府級的打擊假消息中心，由各府府尹負責。

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各個打擊假消息中心的官員如果在社群媒體上發現假消息，必須在一個小時內公布讓民眾知道，並通知該單位的公關部門澄清，接著要通知警察採取行動，同時通知數位經濟和社會部，以便刪除網路上的假訊息。

根據草案內容，假消息的定義為引起社會紛爭、造成公眾紛擾且製造社會誤解。新規定也將打擊影響國家形象、人民權利、安全和財產、經濟、傳統以及國家機構的假消息。（編輯：馮昭）1110202

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