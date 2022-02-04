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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張2/155

烏俄劍拔弩張 2000名美軍啟程增援東歐

2022/2/4 15:13
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國陸軍第82空降師與第18空降軍的傘兵今天從北卡羅來納州布拉格堡起飛，在各界擔憂俄羅斯入侵烏克蘭之際，這是最新一批派駐到歐洲、增援北約部隊的美軍隊伍。

路透社報導，約1700名美軍現役軍人將派駐到波蘭，他們主要來自第82空降師，另有300人來自第18空降軍，將派駐到德國。

「紐約郵報」（The New York Post）報導，相關影片顯示，軍人在布拉格堡（Fort Bragg）的停機坪排隊，等著登上C-17運輸機，展開派駐到波蘭與德國的旅程。

美國陸軍發言人維瑟（Matthew Visser）說：「大家今天看到的是…我們通常用來運送傘兵的場所，他們之後將下機執行任務。」

他說：「現在這裡被用於第18空降軍與第82空降師的預先動員行動，他們正在執行派駐歐洲命令，派往德國與波蘭，以讓我們的北大西洋公約組織（NATO）盟國和夥伴安心，支援嚇阻俄羅斯。」

美國2日表示，將增派近3000名軍人到波蘭與羅馬尼亞，防止俄羅斯軍人集結烏克蘭邊界構成的危機擴散至東歐。

俄羅斯今天否認計劃入侵烏克蘭，反控華府忽視俄方試圖緩和僵局的呼聲。（譯者：張曉雯/核稿：戴雅真）1110204

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