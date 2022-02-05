泰國大麻產品多樣化 民眾勿攜入台灣免觸法

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泰國合法化醫用大麻，並准許大麻特定部位及萃取物可以放入食品、化妝品和保養品，廠商因此以大麻為主打，希望吸引嘗鮮的顧客，刺激泰國經濟。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年2月5日

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（中央社記者呂欣憓曼谷5日專電）泰國合法化使用大麻特定部位，不少廠商開發含有大麻成分的醫美產品和食品，不過由於大麻在台灣仍被列為二級毒品，刑事局提醒相關產品不能寄到台灣也不能帶進台灣，民眾要小心避免觸法。

大麻在不少國家被歸類為毒品，但其實大麻也具有醫療效果，泰國政府在2019年修改毒品法（Narcotics Act），讓泰國成為東南亞第一個合法化醫療用大麻的國家，但娛樂用的大麻依然在禁止之列。

泰國公共衛生部在2020年底公布將大麻特定部位從管制名單中移除，由於大麻中含有的四氫大麻酚（THC）會讓人有興奮感，大麻二酚（CBD）則會讓人有放鬆感，花和芽因有較高的四氫大麻酚（THC）含量，仍在管制名單中，放行的部分包括大麻的葉子、纖維、根部和莖部等。

隨著法規鬆綁，大麻不只限於醫療用途，泰國食品藥物管理局（Food and Drug Administration）去年2月核准大麻的合法部位可以用在飲品、烘烤產品、零食、保養品和化妝品中，並訂出含量上限，期盼為泰國經濟注入一股新的活水。

泰國許多廠商開始把大麻二酚放入各式產品裡，包括茶包、咖啡、按摩膏、精油、蠟燭甚至保養品和化妝品內，過去一年來在泰國各處都有規模大小不一的大麻產品展，大麻經濟蔚為一股新風潮。

不過台灣仍把大麻列為二級毒品，相關的大麻產品都不能帶進台灣。刑事警察局駐泰國聯絡官指出，近來台灣海關查獲多起從泰國寄送大麻及大麻製品例如化妝品、零食及藥膏等跨國郵包案件。

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刑事局駐泰國聯絡官指出，大麻在台灣還是列為第二級毒品，寄送或收受含大麻成分的國際包裹，重則可能會被以運輸毒品罪送法辦，呼籲民眾切勿以身試法，等COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束後跨國旅行恢復正常，赴泰旅遊的民眾也要注意不能把含有大麻成分的產品攜帶回台。

根據台灣毒品危害防制條例，持有第二級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金；製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金；意圖販賣而持有第二級毒品者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。（編輯：韋樞/黃自強）1110205