東京新增1萬2211例COVID-19 重點措施恐延長3週

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本東京COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續發燒，今天新增1萬2211例確診病例創週一新高紀錄；目前有消息指出，在東京等13地實施的重點措施可能延長3週。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1萬2211例確診病例，創週一新高紀錄；另新增8例死亡病例，年齡層包括50多歲、70多歲、90多歲及100歲以上人士。

東京都今天重症患者數較6日增加3人，總數48人；專用病床使用率較6日上升0.3個百分點，來到55.6%。

大阪府今天新增8308例確診病例，至今累計病例數42萬1515例；另新增16例死亡病例，至今累計死亡病例數3218例。

TBS電視台報導，目前在東京都等13都縣實施的「防止蔓延等重點措施」原訂13日解除，目前傳出日本政府有意以延長3週為主軸進行檢討。

日本政府相關人士說，考量用後面一週來觀察前兩週的實施效果，所以延長3週是目前的可能方案。中央政府將跟這些地方政府進行協調，最遲本月10日前將做最後判斷。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110207