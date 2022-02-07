第8輪維也納會談8日重啟 繼續挽救伊朗核協議

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（中央社維也納7日綜合外電報導）外交人員明天將在奧地利維也納重啟挽救伊朗核子協議的談判，與會各方稱近幾週已有進展，但伊朗外長今天表示，談判尚未處理到伊朗提出的一些解除經濟制裁要求。

歐洲聯盟發言人馬頓（Alain Matton）推文：「中國、法國、德國、俄羅斯、英國、伊朗與美國參與的第8輪維也納會談，將於明天在維也納重啟。」

上述國家簽署的2015年核協議正式名稱為「聯合全面行動方案」（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA），這項方案藉由鬆綁對伊朗的制裁，來換取伊朗削減核子活動。

美國前總統川普（Donald Trump）2018年片面宣布退出協議，再度祭出一系列懲罰性制裁措施。1年之後，伊朗也開始逐步棄守承諾，包括加速提煉純度更高的濃縮鈾，但德黑蘭當局依舊否認他們有製造核武的意圖。

拜登去年入主白宮後，希望能挽救核協議。

簽約國從去年開始持續在維也納協商，試圖挽救這份協議，美國也間接參與討論。談判經數月停滯後，近幾週已有進展；上月底談判暫停，協商人員返回母國磋商。

但伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書夏卡尼（Ali Shamkhani）昨天表示，華府與德黑蘭迄今未能在會談中取得雙邊承諾的「平衡點」。

夏卡尼在推特（Twitter）寫道：「儘管維也納會談略有進展，我們距離就各方承諾取得必要平衡還很遙遠。」

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）今天也在首都德黑蘭（Tehran）表示：「從維也納會談取得的最新文件中，我方有關解除制裁的要求有部分還沒處理到。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110207