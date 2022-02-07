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特斯拉申報比特幣部位 價值近20億美元

2022/2/7 21:51（2/7 22:20 更新）
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美國電動車製造商特斯拉7日表示，截至去年12月31日止，公司持有的比特幣部位公平市場價值為19.9億美元（約新台幣554億元）。圖為特斯拉德國工廠。（圖取自twitter.com/Tesla）
美國電動車製造商特斯拉7日表示，截至去年12月31日止，公司持有的比特幣部位公平市場價值為19.9億美元（約新台幣554億元）。圖為特斯拉德國工廠。（圖取自twitter.com/Tesla）
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（中央社紐約7日綜合外電報導）美國電動車製造商特斯拉（Tesla Inc）今天表示，截至去年12月31日止，公司持有的比特幣部位公平市場價值為19.9億美元（約新台幣554億元）。

路透社報導，特斯拉在向美國證券管理委員會（U.S.Securities and Exchange Commission）的年度申報中表示，受到比特幣價值下跌的影響，去年登錄減損損失約1.01億美元。特斯拉去年投資比特幣15億美元。

比特幣下跌，特斯拉持有的比特幣價值也隨之縮水，公司因此登錄減損損失。

特斯拉也曾短暫接受以比特幣支付特定產品的銷售費用。然而，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）以挖礦引發的環保疑慮為由，停止接受以比特幣支付。

特斯拉表示，去年3月出售部分的比特幣部位，獲利1.28億美元。而自去年3月迄今，特斯拉未揭露其比特幣部位的任何變動。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110207

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