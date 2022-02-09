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中國投資撒哈拉以南非洲基建 總額遠高於西方

2022/2/9 16:18
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）一項最新研究顯示，從2007年到2020年，中國各大開發銀行為撒哈拉以南非洲基礎建設計畫提供高達230億美元的融資，是美國、德國、日本和法國同性質銀行貸款總額的兩倍多。

美國華府智庫「全球發展中心」（Center for Global Development）表示，檢視2007年到2020年間，撒哈拉以南非洲地區535項公營和民營基礎建設的融資資料，可見中國投資遠勝他國政府和跨國開發銀行。

研究主筆、全球發展中心資深政策研究員南西．李（Nancy Lee）說，撒哈拉以南非洲的整體公共資金挹注仍落在大約90億美元，遠低於當地修橋築路及建設水壩所需。

她說：「中國面臨許多批評，但若西方國家政府希望將具有生產力及永續性質的投資提高至有意義的水準，就得出動自家的開發銀行，並向跨國開發銀行施壓，要求他們把這些投資列為優先。」

研究發現，自2007年至2020年間，中國進出口銀行和國家開發銀行提供了230億美元的融資，而所有其他主要開發金融機構加起來共提供91億美元。

報告指出，在此期間，美國國際開發金融公司（US International Development Finance Corporation, DFC）這個美國主要開發金融機構僅為這個地區的基礎建設提供19億美元貸款，不到中國的1/10。

根據報告，2016年至2020年間，世界銀行（World Bank）等跨國多邊開發銀行平均每年僅為撒哈拉以南非洲的公營和民營基礎建設計畫提供14億美元融資。

近年來，由於缺乏透明度和使用抵押貸款，中國對非洲的貸款受到更加嚴格的檢視，國際貨幣基金（IMF）和世界銀行的經濟學家警告，許多低收入國家正面臨或已經陷入債務危機。

南西．李說，西方國家老愛「誇誇其談」，在增加投資方面的動作卻一直很緩慢。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1110209

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