北京冬奧奪雪橇金牌 德國女將：離境再評論中國

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德國選手蓋森伯格8日在北京冬奧女子單人雪橇奪得金牌，完成冬奧3連霸。（圖取自twitter.com/Olympics）

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（中央社北京10日綜合外電報導）德國女子單人雪橇金牌得主蓋森伯格（Natalie Geisenberger）在北京冬季奧運登場前曾嚴厲批評中國，但她昨天表示，她會等到離境後再對中國發表評論。

路透社報導，34歲的蓋森伯格去年11月曾批評中國測試賽的狀況，當時也不確定是否將飛到北京參賽。她昨天說，當她還在中國時，她不會對中國發表任何評論。

報導昨天指出，蓋森伯格將在3天後離開。

北京冬季奧運本月4日開幕，迄今尚未有人提及中國的人權議題，記者問到是否對此感到意外時，蓋森伯格回答，會不會對人權發聲，只是時間早晚的問題。

蓋森伯格8日在女子單人雪橇奪金，完成冬奧3連霸。她昨天在記者會上說：「必須小心注意發言的時間點與地點。」

她說：「等我回去（德國）時，可能有更多的事要說，但在這裡我不會發言。」

美國與英國等數個國家以中國不當對待維吾爾族等穆斯林少數族群為由，宣布外交抵制北京冬奧，不願派出政府官員出席。中國則否認關於侵犯人權的指控。

在北京冬奧登場前，運動員在冬奧發聲的權利已是一大議題，但目前沒有運動員在比賽期間提到任何政治議題。北京冬奧將於20日閉幕。

根據奧林匹克憲章第50條，運動員可在記者會或選手村提及政治或社會議題，也能在比賽場所上比手勢，前提是不會干擾參賽者或讓人感到不尊重，但在頒獎台上不行。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110210